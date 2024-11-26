Сообщается, что прекращение сотрудничества между специалистами и футбольным клубом произошло по соглашению сторон. При этом Вадим Андреев, который занимает должность генерального директора, сохранил за собой этот пост.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии в российском футболе коррупционной системы судейства. По его словам, от некие преступники два месяца назад потребовали от "Крыльев Советов" оплаты задолженности размером в 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": финансовый директор "Крыльев Советов" уволен, гендиректор продолжит работу
По информации СМИ, финансовый директор и еще один сотрудник "Крыльев Советов" из финансового блока клуба уволены.
Фото: ФК "Крылья Советов"