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"Матч ТВ": финансовый директор "Крыльев Советов" уволен, гендиректор продолжит работу

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По информации СМИ, финансовый директор и еще один сотрудник "Крыльев Советов" из финансового блока клуба уволены.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Сообщается, что прекращение сотрудничества между специалистами и футбольным клубом произошло по соглашению сторон. При этом Вадим Андреев, который занимает должность генерального директора, сохранил за собой этот пост.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии в российском футболе коррупционной системы судейства. По его словам, от некие преступники два месяца назад потребовали от "Крыльев Советов" оплаты задолженности размером в 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу.

Источник: "Матч ТВ"

Крылья Советов
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