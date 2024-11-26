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Агент Сафонов - о судьбе "Крыльев" после коррупционного скандала: в Европе за такое понижают в дивизионе

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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о заявлении главы Самарской области Вячеслава Федорищева о наличии в российском судействе коррупции.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я удивлен такому заявлению. Не могу сказать, что все клубы РПЛ играют в "белых перчатках", тем более, про клубы Первой и Второй лиги, но это на официальном уровне заявляет губернатор области. Что может ждать "Крылья"? В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе", – приводит слова Сафонова Metaratings.

Во вторник, 26 ноября Вячеслав Федорищев, который с сентября 2024 года занимает пост губернатора Самарской области, в своём телеграм-канале опубликовал видео, где им утверждается наличие в российском футболе коррупционной системы судейства. В ней, по его словам, задействовано больше 10 клубов Российской Премьер-Лиги, а в обороте ежегодно находится свыше 500 миллионов рублей.

При этом некими преступниками вменялось наличие у самарских "Крыльям Советов" задолженности размером в 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу.

Крылья Советов
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