"Я удивлен такому заявлению. Не могу сказать, что все клубы РПЛ играют в "белых перчатках", тем более, про клубы Первой и Второй лиги, но это на официальном уровне заявляет губернатор области. Что может ждать "Крылья"? В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе", – приводит слова Сафонова Metaratings.
Во вторник, 26 ноября Вячеслав Федорищев, который с сентября 2024 года занимает пост губернатора Самарской области, в своём телеграм-канале опубликовал видео, где им утверждается наличие в российском футболе коррупционной системы судейства. В ней, по его словам, задействовано больше 10 клубов Российской Премьер-Лиги, а в обороте ежегодно находится свыше 500 миллионов рублей.
При этом некими преступниками вменялось наличие у самарских "Крыльям Советов" задолженности размером в 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу.
Агент Сафонов - о судьбе "Крыльев" после коррупционного скандала: в Европе за такое понижают в дивизионе
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о заявлении главы Самарской области Вячеслава Федорищева о наличии в российском судействе коррупции.
Фото: ФК "Крылья Советов"