"Мне позвонили уже несколько губернаторов и предложили идеологию "Чистый спорт". Я точно знаю, что я не один. Если что, я отвечу и перед болельщиками, и перед командой", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Ранее 26 ноября в телеграм-канале Вячеслава Федорищева было опубликовано видео, где глава Самарской области заявил о наличии коррупции в российском футболе. Он утверждал, что от "Крыльев Советов" требуют оплаты долга в размере 36 миллионов рублей за услуги судейскому корпусу.
Губернатор Самарской области - после слов о коррупции: точно знаю, что я не один
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о поддержке ряда других глав регионов.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева