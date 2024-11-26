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Губернатор Самарской области - после слов о коррупции: точно знаю, что я не один

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о поддержке ряда других глав регионов.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Мне позвонили уже несколько губернаторов и предложили идеологию "Чистый спорт". Я точно знаю, что я не один. Если что, я отвечу и перед болельщиками, и перед командой", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

Ранее 26 ноября в телеграм-канале Вячеслава Федорищева было опубликовано видео, где глава Самарской области заявил о наличии коррупции в российском футболе. Он утверждал, что от "Крыльев Советов" требуют оплаты долга в размере 36 миллионов рублей за услуги судейскому корпусу.

Крылья Советов
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