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Губернатор Самарской области - о коррупционном скандале: если "Крылья Советов" понесут ущерб, я отвечу

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, как принял решение заявить о наличии коррупции в судействе российского футбола.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Нет, я ни с кем не советовался. Я и помощники узнали ситуацию, но я ни с кем не советовался. Не сильно понимаю резонанс, который пошел. Все же об этом знают, чего резонировать. Уверен, для команды это не будет препятствием в жизни. Такая темная структура обычно всегда побеждается. Если команда понесет ущерб, я отвечу", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что некие преступники два месяца назад потребовали от самарского футбольного клуба "Крылья Советов" оплаты долга в размере 36 миллионов рублей. Причиной наличия этого долга была названа неоплата услуг судейскому корпусу. Кроме того, со слов главы региона, больше 10 команд чемпионата России принимают участие в коррупционной системе судейства, в которой ежегодно оборачивается больше полмиллиарда рублей.

Крылья Советов
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