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Федорищев предположил использование криптовалюты в коррупционной системе судейства

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскрыл подробности коррупционного скандала, связанного с "Крыльями Советов".
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"По поводу взаимодействия с органами — не бюджетные деньги требовали. Насколько понял, в этой системе либо наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Это не бюджетные деньги. Но многие регионы финансируют футбол из государственных средств", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании в российском футболе коррупционной системы судейства. С его слов, она включает в себя больше 10 клубов Российской Премьер-Лиги и совокупные ежегодные траты в размере полмиллиарда рублей. Кроме того, от самарских "Крыльев Советов" некие преступники требовали 36 миллионов рублей за погашение задолженности, возникшей из-за неоплаты услуг судейского корпуса.

Крылья Советов
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