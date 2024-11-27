"Точно меньше, чем в этом. Сокращаем на около 800 миллионов рублей наше бюджетное финансирование на "Крылья Советов". Рассчитываем, что сильные партнеры заместят эти средства. Общий бюджет с предстоящего сезона — 2,3 млрд рублей, если сложить все обязательства", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Самарские "Крылья Советов" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 16 матчей набрали 15 очков и на данный момент занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв самарцев от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет 6 очков. В следующем туре команда Игоря Осинькина 1 декабря в Санкт-Петербурге встретится с текущим лидером первенства - "Зенитом".
Глава Самарской области заявил о сокращении бюджетного финансирования "Крыльев" на 800 млн рублей
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о бюджете самарских "Крыльев Советов" на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Крылья Советов"