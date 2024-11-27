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Мор: есть все предпосылки для победы "Спартака" над "Ростовом" в Кубке России

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Бывший футболист московского "Спартака" Эдуард Мор поделился своими ожиданиями от второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 между красно-белыми и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Игра будет очень интересная, "Спартак" в хорошей форме и много забивает. "Ростов" вышел из небольшого кризиса. С учетом того, что первый матч "Спартак" проиграл, шансы соперников абсолютно равны. Ротация будет, но не такая большая. "Спартаку" нужно будет побеждать, все предпосылки есть, состав будет приближенный к боевому", - приводит слова Мора "Матч ТВ".

"Ростов" и московский "Спартак" встретятся друг с другом 27 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" в рамках второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

В первом матче, который прошёл в Москве 5 ноября, победу со счётом 1:0 одержали ростовчане. Единственный гол на 72-й минуте забил Мохаммад Мохебби.

Спартак
Ростов
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