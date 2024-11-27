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"Вернулся к схеме, которая работает". Первак заявил о переобувании Станковича

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Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о работе москвичей Деяна Станковича после победы над "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Получается, что Станкович переобулся. Он вернулся к старой схеме, которая работает. И эту схему наигрывает, игроков не меняет, ничего не делает. Это самое правильное решение. Пока игрок не получил травму, зачем менять победный состав? Для чего экспериментировать? Квалификация футболистов "Спартака" – в тройке, в пятерке точно. Играть нужно этим составом – вот и все", - приводит слова Первака "РБ Спорт".

Московский "Спартак" 23 ноября в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на стадионе "Лукойл Арена" встретился с московским "Локомотивом" и одержал победу со счётом 5:2. Благодаря этой победе команда Деяна Станковича набрала 31 очко и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре красно-белые 1 декабря на выезде сыграют против футбольного клуба "Краснодар". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Спартак
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