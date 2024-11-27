"Наверное, учусь классу — пытаюсь соответствовать уровню. Там более спокойное и быстрое передвижение мяча. Игроки более высокого класса, естественно. Думаю, я чуть учусь у них всему понемногу", - приводит слова Пальцева "Матч ТВ".
Валентин Пальцев выступает в составе махачкалинского "Динамо" с июня 2024 года, когда его за 280 тыс. евро выкупили у КАМАЗа из Набережных Челнов. В сентябре 2024 года 23-летний защитник получил первый вызов в расположение сборной России. Этой осенью футболист принял участие в двух товарищеских матчах национальной команды (против сборных Вьетнама и Брунея).
Защитник "Динамо" Махачкала Пальцев: в сборной России учусь классу
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев рассказал, чему научился, находясь в расположении сборной России по футболу.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала