Игрок "Рубина" Рожков: про интерес "Динамо" ко мне ничего сказать не могу

"Просто видел и слышал про этот интерес, поэтому ничего сказать не могу. Я близок к переходу в "Динамо"? Не знаю, откуда это берут, правда это или нет – я не знаю. Я это видел, читал, и было удивление. Хотел бы я перейти в клуб зимой? Я сейчас нахожусь в "Рубине", и все мои мысли только об этом клубе – это мой родной клуб, и я его люблю. До лета я буду в "Рубине"? Я уже ответил на этот вопрос", - приводит слова Рожкова "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" договорилось с защитником "Рубина" Ильёй Рожковым о подписании в ближайшее трансферное окно 5-летнего контракта после самовыкупа из казанского клуба за 3 млн евро.
19-летний футболист является воспитанником "Рубина". В текущем сезоне он принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.
Его соглашение с казанцами рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,2 млн евро.