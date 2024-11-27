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Нападающий ЦСКА Мусаев: думаю, психологически мы в нормальном состоянии

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о психологическом состоянии команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы обыграли "Крылья", в игре с "Ростовом" хорошо выглядели в первом тайме, но во втором глупо пропустили. С "Рубином" мы выглядели хорошо. Думаю, психологически мы в нормальном состоянии. Мы должны выиграть две игры и пойти на перерыв с хорошим настроением", - цитирует Мусаева "Чемпионат".

Вчера, 26-го ноября, московский ЦСКА на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0, "армейцы" вышли в полуфинал верхней сетки турнира.

После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле казанский "Рубин", который занимает 7-е место в таблице с 22-мя очками в своем активе.

ЦСКА
Тамерлан Мусаев
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