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Станкович прокомментировал разбитое стекло на матче с "Ростовом"

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Главный тренер "Спартака" Деян Станкович извинился за то, что разбил стекло на скамеке запасных.
Фото: скриншот трансляции матча
"Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

Напомним, наставник "Спартака" Деян Станкович разбил стекло на скамейке запасных во втором тайме матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом". Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу ростовчан. Красно-белые вылетели в Путь Регионов.

Спартак
Ростов
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