"Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
Напомним, наставник "Спартака" Деян Станкович разбил стекло на скамейке запасных во втором тайме матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом". Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу ростовчан. Красно-белые вылетели в Путь Регионов.
Станкович прокомментировал разбитое стекло на матче с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович извинился за то, что разбил стекло на скамеке запасных.
Фото: скриншот трансляции матча