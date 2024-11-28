Сообщается, что решение по будущему игрока в московском клубе будет принято новым спортивным директором, чья должность остается вакантной с 10 ноября, когда команду покинул португальский специалист Томаш Амарал.
Руслан Литвинов является воспитанником "Спартака". Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 5 млн евро. В текущем сезоне Литвинов принял участие в 18 официальных матчах, в которых результативные действия не сделал, но получил 6 жёлтых и 1 прямую красную карточку.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Бешикташ" проявляет предметный интерес к игроку "Спартака" Литвинову
По информации СМИ, несколько турецких клубов, в том числе "Бешикташ", проявляют предметный интерес к полузащитнику московского "Спартака" Руслану Литвинову.
Фото: ФК "Спартак"