Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
20:45
ЭльфсборгНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ГалатасарайНе начат
Карабах
20:45
ЛионНе начат
Бешикташ
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Андерлехт
20:45
ПортуНе начат
Динамо Киев
20:45
Виктория ПНе начат
РФШ
20:45
ПАОКНе начат
Лацио
20:45
ЛудогорецНе начат
ФКСБ
23:00
ОлимпиакосНе начат
Славия
23:00
ФенербахчеНе начат
Ницца
23:00
РейнджерсНе начат
Тоттенхэм
23:00
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
МальмёНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
АяксНе начат
Мидтьюлланд
23:00
АйнтрахтНе начат
Твенте
23:00
ЮнионНе начат
Брага
23:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Астана
18:30
ВиторияНе начат
Хайденхайм
20:45
ЧелсиНе начат
ТНС
20:45
ЮргорденНе начат
Санкт-Галлен
20:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Целе
20:45
ЯгеллонияНе начат
Панатинаикос
20:45
ХИКНе начат
Динамо Минск
20:45
КопенгагенНе начат
Ноа
20:45
ВикингурНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ХартсНе начат
Мольде
20:45
АПОЭЛНе начат
Борац
20:45
ЛАСКНе начат
Фиорентина
23:00
ПафосНе начат
Млада Болеслав
23:00
БетисНе начат
Лугано
23:00
ГентНе начат
Омония
23:00
ЛегияНе начат
Рапид
23:00
Шэмрок РоверсНе начат
Олимпия
23:00
ЛарнНе начат

Защитник "Спартака" Мангаш: конечно, я хочу играть больше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист столичного "Спартака" Рикарду Мангаш заявил, что хотел бы получать в клубе больше игровой практики.
Фото: ФК "Спартак"
В среду красно-белые в гостях уступили "Ростову" в ответном матче 1/4 финала Кубка России, Мангаш начал встречу с первых минут и провел на поле весь матч.

- Не я принимаю решение. Конечно, я хочу играть больше. Со Станковичем об этом не общался, - передает слова защитника "Матч ТВ".

26-летний Мангаш пополнил состав красно-белых минувшим летом. В составе "Спартака" он провел пять матчей в Кубке России и отметился одним голом. В РПЛ португалец принял участие в шести матчах (в общей сложности 51 минуту), но не забил и не ассистировал партнерам.

Следующим соперником "Спартака" станет "Краснодар", матч пройдет в рамках 17-го тура РПЛ 1 декабря.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится