В среду красно-белые в гостях уступили "Ростову" в ответном матче 1/4 финала Кубка России, Мангаш начал встречу с первых минут и провел на поле весь матч.
- Не я принимаю решение. Конечно, я хочу играть больше. Со Станковичем об этом не общался, - передает слова защитника "Матч ТВ".
26-летний Мангаш пополнил состав красно-белых минувшим летом. В составе "Спартака" он провел пять матчей в Кубке России и отметился одним голом. В РПЛ португалец принял участие в шести матчах (в общей сложности 51 минуту), но не забил и не ассистировал партнерам.
Следующим соперником "Спартака" станет "Краснодар", матч пройдет в рамках 17-го тура РПЛ 1 декабря.
Защитник "Спартака" Мангаш: конечно, я хочу играть больше
Футболист столичного "Спартака" Рикарду Мангаш заявил, что хотел бы получать в клубе больше игровой практики.
Фото: ФК "Спартак"