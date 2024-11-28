Ранее Карпин в одном из интервью сообщил, что у него периодически появляются мысли об уходе из клуба, они не связаны с футболом.
- Доверяем ли Карпину как тренеру? Да, у нас полное доверие к Валерию Георгиевичу, - цитирует президента "Ростова" "Матч ТВ".
Команда Валерия Карпина вышла в полуфинал Кубка России. Это случилось вчера после победы над "Спартаком" в ответной игре 1/4 финала турнира.
В РПЛ "Ростов" имеет в своем активе 20 баллов и занимает восьмое место в таблице. "Ростов" в следующем туре примет на своем поле "Пари НН", встреча пройдет 30 ноября, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.
Президент "Ростова" заявил о полном доверии к Карпину
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб полностью доверяет наставнику команды Валерию Карпину.
Фото: Официальный сайт РПЛ