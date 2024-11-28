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Голенков: конечно, "Спартак" нас удивил

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Форвард "Ростова" Егор Голенков признался, что команде было тяжело во втором тайме в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Ростов"
- Что касается моего гола, то не помню точно, какой был эпизод. Спасибо Щетинину, он сделал прекрасный пас и обыграл двоих. Я хотел принимать, но не успел.

Удивил ли чем-то соперник? Конечно, это же "Спартак". Во втором тайме нам было тяжело,- передает слова игрока "Матч ТВ".

Ответный поединок 1/4 финала прошел вчера в Ростове и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. Голенков открыл счет в матче на 19-й минуте - ассистировал ему Кирилл Щетинин. На 31-й минуте "Ростов" удвоил свое преимущество - отличился Виктор Мелехин. В составе красно-белых во втором тайме забил хавбек Кристофер Мартинс.

25-летний Голенков в нынешнем розыгрыше Кубка России принял участие в шести матчах и четыре раза поразил ворота соперников. Также нападающий отметился одной голевой передачей. В РПЛ Голенков выходил на поле в 12-ти матчах в составе "Ростова" и забил четыре гола.

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