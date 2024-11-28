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Мостовой: "Локомотив" сможет восстановиться после поражения от "Спартака"

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Александр Мостовой, в прошлом выступавший за "Спартак", считает, что "Локомотив" восстановится после крупного поражения от красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, на прошлой неделе "Локомотив" на "Лукойл Арене" проиграл "Спартаку" со счетом 2:5.

- Восстановится ли "Локомотив" после такого поражения? Да. "Спартак" ведь тоже проигрывал крупно "Локомотиву", а потом обыграл ЦСКА, про который говорили, что он на ходу, - цитирует Мостового Metaratings.ru.

На данный момент в активе "железнодорожников" 34 балла, столичный клуб занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующим соперником команды Михаила Галактионова в РПЛ станут "Химки", встреча пройдет 1 декабря.

Сегодня, 28 ноября, "Локомотив" на своем поле примет "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Кубка России. В первой игре, напомним, "железнодорожники" победили бело-голубых со счетом 2:1.

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