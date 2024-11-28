Защитник "Зенита" Чистяков: в Грозном всегда тяжело играть, "Ахмат" вдвойне заряжен

Встреча 1/4 финала Кубка России завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Петербургский клуб прошел в полуфинал Пути РПЛ, клуб из Грозного продолжит выступление в Пути регионов.
- В Грозном всегда тяжело играть, "Ахмат" дома вдвойне заряжен при поддержке родных болельщиков. После второго гола стало попроще, но соперник не сдавался, - передает слова Чистякова "Матч ТВ".
Чистяков выступает за "Зенит" с 2020 года. В текущем сезоне в Кубке России 30-летний защитник провел за "Зенит" семь матчей и забил один гол.
В РПЛ "Зенит" лидирует в таблице с 39 набранными баллами. "Ахмат", у которого девять очков, располагается на 15-й строчке в таблице.