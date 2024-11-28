Как сообщил источник, одним из основных кандидатов на пост генерального директора в самарских "Крыльях Советов" стал бывший гендиректор "Балтики" Кирилл Волженкин.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в самарском клубе образовался долг в 36 миллионов рублей перед "преступниками", которые занимаются коррупцией в судейском корпусе.
Источник: https://www.championat.com/football/_russiapl.html
Источник: экс-гендиректор "Балтики" Кирилл Волженкин - кандидат на пост гендиректора "Крыльев Советов"
Стали известен один из кандидатов на должность генерального директора самарского клуба "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"