"Мы сейчас довольно далеки от лидера. Хотя, честно сказать, я не особо слежу за таблицей. Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать всё возможное, чтобы поднять клуб как можно выше", - сказал Маричаль.
Московское "Динамо" по итогам 16 туров набрало 31 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от первого места составляет 8 баллов, ближайший соперник динамовцев - московский "Спартак", у которого столько же набранных очков.
В 17-м туре бело-голубые сыграют на выезде против грозненского "Ахмата", матч состоится 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: Metaratings
Маричаль: честно сказать, я не слежу за таблицей. Знаю, что мы от года к году становимся лучше
Защитник "Динамо" Николас Маричаль прокомментировал расположение команды в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.
Фото: ФК "Динамо"