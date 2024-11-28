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Полузащитник "Монако" Головин - о матче с "Бенфикой": без поражений не бывает побед

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал поражение своей команды от португальской "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Монако"


В прошедшую среду, 27 ноября, состоялся пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. "Монако" Александра Головина проиграло на своем поле лиссабонской "Бенфике" со счетом 3:2. Россиянин провел на поле 90 минут и отметился одной голевой передачей.

После пяти игр "монегаски" располагаются на восьмом месте в таблице группового этапа, команда набрала 10 очков.

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