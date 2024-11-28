"Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с "Ростовом": неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".
Вчера, 27-го ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Ростову" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2 (1:3 - общ.). Красно-белые продолжат борьбу за трофей в Пути регионов турнира, а южане отправились в полуфинал верхней сетки.
Напомним, что после 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по двум моментам в матче Кубка России с "Ростовом"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче 1/4 финала Кубка России против "Ростова".
Фото: ФК "Спартак"