Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
20:45
ЭльфсборгНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ГалатасарайНе начат
Бешикташ
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Карабах
20:45
ЛионНе начат
Андерлехт
20:45
ПортуНе начат
Динамо Киев
20:45
Виктория ПНе начат
РФШ
20:45
ПАОКНе начат
Лацио
20:45
ЛудогорецНе начат
ФКСБ
23:00
ОлимпиакосНе начат
Славия
23:00
ФенербахчеНе начат
Ницца
23:00
РейнджерсНе начат
Тоттенхэм
23:00
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
МальмёНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
АяксНе начат
Мидтьюлланд
23:00
АйнтрахтНе начат
Твенте
23:00
ЮнионНе начат
Брага
23:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Астана
18:30
ВиторияНе начат
Хайденхайм
20:45
ЧелсиНе начат
ТНС
20:45
ЮргорденНе начат
Санкт-Галлен
20:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Целе
20:45
ЯгеллонияНе начат
Панатинаикос
20:45
ХИКНе начат
Динамо Минск
20:45
КопенгагенНе начат
Ноа
20:45
ВикингурНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ХартсНе начат
Мольде
20:45
АПОЭЛНе начат
Борац
20:45
ЛАСКНе начат
Фиорентина
23:00
ПафосНе начат
Млада Болеслав
23:00
БетисНе начат
Лугано
23:00
ГентНе начат
Омония
23:00
ЛегияНе начат
Олимпия
23:00
ЛарнНе начат
Рапид
23:00
Шэмрок РоверсНе начат

"Спартак" обратился в ЭСК РФС по двум моментам в матче Кубка России с "Ростовом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче 1/4 финала Кубка России против "Ростова".
Фото: ФК "Спартак"
"Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с "Ростовом": неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".

Вчера, 27-го ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Ростову" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2 (1:3 - общ.). Красно-белые продолжат борьбу за трофей в Пути регионов турнира, а южане отправились в полуфинал верхней сетки.

Напомним, что после 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится