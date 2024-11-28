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Полузащитник "Рубина" Рахмоналиев: в этом году у нас нет задачи занять какое-то конкретное место

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Полузащитник "Рубина" Умарали Рахмоналиев заявил, что у команды нет цели занять какое-то определенное место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"Какая цель у "Рубина" в этом сезоне? Как можно выше оказаться в турнирной таблице. В этом году у нас нет задачи занять какое-то конкретное место, но мы будем бороться до конца", - цитирует Рахмоналиева "Матч ТВ".

Казанский "Рубин" уступил московскому ЦСКА в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:3 и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке турнира.

После 16-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с московским ЦСКА.

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