- Трофей для нас важен, то есть мы не разделяем матчи в РПЛ и Кубке России. Каждую встречу надо играть дисциплинированно и выгрызать победы, - сказал Лунев в эфире "Матч ТВ",
"Динамо" в серии пенальти в четверг победило "Локомотив" и прошло в следующий раунд турнира. Соперник бело-голубых в полуфинале определится завтра, 30 ноября.
33-летний Лунев выступает за "Динамо" с лета этого года. Вратарь провел за "Динамо" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. В пяти поединках голкипер смог сохранить ворота "сухими".
Лунев: каждый матч надо играть дисциплинированно и выгрызать победы
Голкипер столичного "Динамо" Андрей Лунев высказался после выхода клуба в полуфинал Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"