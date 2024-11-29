Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:45
ЛансНе начат

Лунев: каждый матч надо играть дисциплинированно и выгрызать победы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер столичного "Динамо" Андрей Лунев высказался после выхода клуба в полуфинал Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
- Трофей для нас важен, то есть мы не разделяем матчи в РПЛ и Кубке России. Каждую встречу надо играть дисциплинированно и выгрызать победы, - сказал Лунев в эфире "Матч ТВ",

"Динамо" в серии пенальти в четверг победило "Локомотив" и прошло в следующий раунд турнира. Соперник бело-голубых в полуфинале определится завтра, 30 ноября.

33-летний Лунев выступает за "Динамо" с лета этого года. Вратарь провел за "Динамо" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. В пяти поединках голкипер смог сохранить ворота "сухими".

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится