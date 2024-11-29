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Футболист "Зенита" Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

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ФИФА опубликовала список из 22 футболистов, которые номинированы на звание лучшего защитника по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"
В список претендентов попал 27-летний бразилец Нино, выступающий за "Зенит". Также в списке есть защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, футболист "ПСЖ" Ашраф Хакими, защитник "Байера" Джонатан Та и другие известные игроки.

Нино играет за клуб с берегов Невы с зимы 2024 года. В текущем сезоне бразильский защитник провел 18 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Трудовой договор Нино с "Зенитом" действует до июня 2028 года.

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