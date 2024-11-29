В список претендентов попал 27-летний бразилец Нино, выступающий за "Зенит". Также в списке есть защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, футболист "ПСЖ" Ашраф Хакими, защитник "Байера" Джонатан Та и другие известные игроки.
Нино играет за клуб с берегов Невы с зимы 2024 года. В текущем сезоне бразильский защитник провел 18 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Трудовой договор Нино с "Зенитом" действует до июня 2028 года.
Футболист "Зенита" Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА
ФИФА опубликовала список из 22 футболистов, которые номинированы на звание лучшего защитника по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"