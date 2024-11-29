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Мор - о матче "Локомотив" - "Динамо": дальше прошла более удачливая команда

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Эдуард Мор, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался о выходе "Динамо" в полуфинал Кубка России.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Это был настоящий кубковый матч. Видно, что команды подошли к нему максимально серьезно, тренеры выставили оптимальные составы.

Дальше прошла более удачливая команда. Силы были равны, - передает слова Мора "Матч ТВ".

Ответный поединок 1/4 финала Кубка страны прошел 28 ноября на поле "Локомотива" и завершился победой бело-голубых со счетом 1:0. В серии пенальти подопечные Марцела Лички оказались точнее - 4:3. "Динамо" отправилось в полуфинал Кубка Пути РПЛ, а "Локомотив" сыграет в Пути регионов.

"Динамо" свой следующий матч проведет 2 декабря против "Ахмата" в 17-м туре РПЛ, "Локомотив" сыграет с "Химками".

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