- Это был настоящий кубковый матч. Видно, что команды подошли к нему максимально серьезно, тренеры выставили оптимальные составы.
Дальше прошла более удачливая команда. Силы были равны, - передает слова Мора "Матч ТВ".
Ответный поединок 1/4 финала Кубка страны прошел 28 ноября на поле "Локомотива" и завершился победой бело-голубых со счетом 1:0. В серии пенальти подопечные Марцела Лички оказались точнее - 4:3. "Динамо" отправилось в полуфинал Кубка Пути РПЛ, а "Локомотив" сыграет в Пути регионов.
"Динамо" свой следующий матч проведет 2 декабря против "Ахмата" в 17-м туре РПЛ, "Локомотив" сыграет с "Химками".
Мор - о матче "Локомотив" - "Динамо": дальше прошла более удачливая команда
Эдуард Мор, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался о выходе "Динамо" в полуфинал Кубка России.
Фото: Официальный сайт РПЛ