- Я счастлив здесь. Мне еще многое предстоит сделать в "Ростове". Так что я счастлив в "Ростове" и думаю только о нем, - цитирует Роналдо "СЭ".
23-летний Роналдо пополнил состав "Ростова" в январе 2024 года. До этого он выступал на родине в Бразилии и в Болгарии. Всего форвард провел за донскую команду 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
Контракт игрока с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость нападающего оценивается в пять миллионов евро.
Роналдо высказался о потенциальном переходе в "Спартак" или "Зенит"
Нападающий "Ростова" Роналдо ответил на вопрос о потенциальном трансфере в московский "Спартак" или петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Ростов"