"Согласен ли я с болельщиками, что у меня вторая молодость в "Ростове"? Я очень рад и мне очень приятно, что болельщики так пишут, но я не такой уж и старый. 32 года — что это? Я еще поиграю, силы есть. Сколько? Года 2-3 точно, а дальше уже посмотрим, как здоровье позволит", - цитирует Байрамяна "РБ Спорт".
После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с "Пари НН".
В текущем сезоне Хорен Байрамян провел за "Ростов" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Байрамян: я не старый, еще поиграю года два-три точно
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о возможном завершении карьеры.
Фото: РПЛ