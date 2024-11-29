"Как оценю год? Пока ничего не оцениваю. У нас есть задача быть в тройке чемпионата, мы хотим дойти до трофея в кубке России. Поэтому движемся по своему пути", - цитирует Гафина Sport24.
После 16-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 набранное очко. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Напомним, что ранее команда Марцела Лички одержала победу над московским "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России и вышла в полуфинал верхней сетки. Также в полуфинале Пути РПЛ сыграют петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Ростов".
"Мы хотим дойти до трофея". Гафин назвал цели "Динамо" в текущем сезоне
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"