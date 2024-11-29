"Переход в АПЛ был бы для Угальде просто в невероятным, отличным событием. При этом сейчас он незаменимый игрок в "Спартаке", клуб расстанется с ним только за большие деньги", - цитирует Камоцци "Матч ТВ".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что в игроке заинтересован ряд клубов АПЛ, в контракте нападающего прописана сумма отступных в 30 миллионов евро.
На лидера "Спартака" объявлена охота: похоже, у Станковича скоро будут большие проблемы
Камоцци: сейчас Угальде незаменимый игрок в "Спартаке", клуб расстанется с ним только за большие деньги
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"