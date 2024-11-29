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Камоцци: если бы Карпин работал в "Зените", он бы выиграл столько же трофеев, сколько и Семак

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: РПЛ
"Отсутствие трофеев у Карпина? Это не говорит о его профессиональных качествах. Он по-прежнему лучший тренер в России на сегодняшний день. Очевидно, что сложно выиграть трофеи, работая в "Ростове" и сборной России. Если бы Карпин работал в "Зените", он бы выиграл столько же трофеев, сколько и Семак", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Валерий Карпин на данный момент является главным тренером "Ростова" и национальной команды России. После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками. В ноябре сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, а также над Сирией со счетом 4:0.

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года, под его руководством команда является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 петербуржцы также стали обладателями Кубка России.

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