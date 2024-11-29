"Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть минимум пять членов РФС", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Ранее в РФС сообщили, что выборы нового президента РФС состоятся 2-го февраля в Москве. Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что раздумывает об участии в выборах.
Действующим президентом РФС является Александр Дюков, который был избран на пост в 2019 году, а спустя два года единогласным решением был переизбран на новый срок. При Дюкове был изменен формат Кубка России, создана Юношеская футбольная лига. Также была создана академия РФС, в которой проводится обучение на получение тренерской лицензии.
Дюков: я принял решение участвовать в выборах президента РФС
Действующий глава РФС Александр Дюков заявил, что будет участвовать в выборах нового президента организации.
Фото: РФС