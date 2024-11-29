"Это скандал. Я согласен с оценкой Александра Алаева, что это самая тяжёлая ситуация за долгое время в российском футболе. К нам не было обращений со стороны спонсоров, чтобы пересмотреть наши соглашения. Мы надеемся, что выйдем из этой ситуации с наименьшими репутационными потерями. Но, конечно, виновные, если они будут выявлены, должны быть наказаны", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который рассказал, что у "Крыльев Советов" есть долг в 36 миллионов рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига будет разбираться в сложившейся ситуации.
Также Федорищев отметил, что в изложенной схеме замешаны 10 клубов чемпионата России, которые ежегодно отдают преступникам 500 миллионов рублей. После 16-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками.
Александр Дюков является президентом РФС с 2019 года, функционер сообщил, что будет участвовать в выборах новой главы организации, которые пройдут 2-го февраля 2025 года в Москве.
"Это скандал, согласен с Алаевым". Дюков - о возможной коррупции в российском футболе
Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной коррупции в российском судействе.
Фото: РФС