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Сергей Юран: удивлён информации о своём возвращении в "Химки"

Футбольный тренер Сергей Юран прокомментировал появившуюся в СМИ информации о своём возможном назначении на пост главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Пари НН"
"Я сам удивлен. С утра пошли звонки. Разные издания писали. Но у меня не было контактов с руководством «Химок». Не знаю, откуда берется информация. Никакого разговора или общения с подмосковным клубом не было", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство приняло решение расстаться с главным тренером команды Франком Артигой, и начался процесс согласования неустойки, которая причитается испанскому специалисту за расторжение контракта. Одним из основных кандидатов для замены Артига был назван Сергей Юран, который ранее уже трижды возглавлял подмосковную команду.

В 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Химки" набрали 13 очков, которые позволяют на данный момент занимать тринадцатое место в турнирной таблице.

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