- Я не удивлён, что Соболев не играет в стартовом составе. Вряд ли и сам Александр ожидал, что сразу будет форвардом основы. Он в последнее время не играл в основе "Спартака", а человек, который не попадает в основу "Спартака" просто не может рассчитывать на место в стартовом составе "Зенита", - цитирует Лепехина "РБ Спорт".
27-летний Соболев пополнил состав сине-бело-голубых летом 2024 года, подписав контракт сроком на три сезона. "Зенит" выплатил "Спартаку" за игрока 10 миллионов евро.
На счету нападающего 10 матчей в РПЛ за клуб с берегов Невы, в которых он не смог забить и ассистировать партнерам. В Кубке России Соболев забил за "Зенит" два гола и сделал одну результативную передачу.
Сегодня, 1 декабря, "Зенит" на своем поле примет "Крылья Советов" в рамках 17-го тура РПЛ, начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Лепехин: я не удивлен, что Соболев не играет в стартовом составе "Зенита"
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин не удивлен, что форвард Александр Соболев не играет с первых минут в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"