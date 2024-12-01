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Байрамян: у "Ростова" вернулась уверенность

Хавбек "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал победу над "Пари НН" в 17-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я рад, что мы сейчас на положительной ноте, эмоциях. У "Ростова" вернулась уверенность, плюс поддержка дома. Мы должны сыграть достойно и по максимуму набрать очки, а там как будет, я не знаю, - цитирует полузащитника донской команды "РБ Спорт".

В субботу "Ростов" при своих болельщиках разгромил "Пари НН" со счетом 4:0, Байрамян вышел на замену во втором тайме. В активе "Ростова" за тур до зимней паузы 23 очка, клуб занимает восьмую строчку в таблице.

Подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у «Ростова» 20 очков после 16 матчей.

В текущем сезоне 32-летний Байрамян принял участие в 13 матчах, но не смог забить или ассистировать партнерам. Контракт игрока с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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