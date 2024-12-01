- Первая тройка, наверное, выглядит наиболее солидно и ровно. "Краснодар" чуть-чуть так себе начал сезон. Но сейчас они идут в целом по чемпионскому графику, - цитирует Трошечкина Legalbet.
На данный момент в чемпионате России лидирует "Зенит", у которого 39 баллов. Сегодня петербургский клуб дома примет "Крылья Советов" в рамках 17-го тура РПЛ.
"Краснодар" располагается на втором месте, у "быков" на один балл меньше. 1 декабря команда Мурада Мусаева на своем поле примет столичный "Спартак", начало матча запланировано на 19:30 мск. Текстовая трансляция этого поединка будет доступна на Rusfootball.info.
Полузащитник "Пари НН" Трошечкин: "Краснодар" идет по чемпионскому графику
Футболист "Пари НН" Александр Трошечкин высказался о выступлении "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ