- Потеря очков в домашнем матче - всегда плохо. Их может как раз и не хватить в конце сезона при борьбе за призовые места. Что касается игры, она должна была понравиться зрителям. Отыграться с 0:2 - тоже в каком-то смысле неплохо, - передает слова Гришина "ВсеПроСпорт".
Матч между ЦСКА и "Рубином" прошел в субботу на "ВЭБ Арене" и завершился со счетом 2:2, хозяева смогли вырвать ничью на последних минутах матча.
ЦСКА в этом сезоне набрал 28 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре "армейцы" на выезде встретятся с "Факелом", игра пройдет 8 декабря в Воронеже, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
Напомним, ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, где сыграет против московского "Динамо". Матчи пройдут весной следующего года.
Бывший футболист ЦСКА Гришин: потеря очков в домашнем матче - всегда плохо
Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о ничьей "армейцев" с "Рубином" во вчерашнем матче.
Фото: Официальный сайт РПЛ