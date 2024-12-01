- Вряд ли зимой "армейцам" получится приобрести что-то стоящее. Маловероятно, что будут какие-то изменения. Точно не будет трансфера, который удивит болельщиков, - цитирует Хомуху Legalbet.
ЦСКА в текущем сезоне набрал 28 очков и располагается на шестой строчке в таблице РПЛ. Вчера, 30 ноября, ЦСКА потерял очки в домашней игре с "Рубином" (2:2).
Перед зимней паузой ЦСКА проведет в чемпионате России еще одну игру - 8 декабря подопечные Марко Николича в гостях встретятся с воронежским "Факелом", который располагается на данный момент на 14-м месте.
Хомуха: вряд ли зимой ЦСКА подпишет кого-то стоящего
Бывший главный тренер юношеских сборных России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном усилении ЦСКА в зимнее межсезонье.
Фото: Официальный сайт РПЛ