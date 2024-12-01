"Реально ли попасть в пятерку? Еще 13 туров, в которых можно получить 39 очков. А реально или нет — не знаю. Это прежде всего не от нас зависит. Наша задача подняться как можно выше. Надо быть выше первого, хоть это и невозможно, ха-ха", - цитирует Рахимова Sport24.
Вчера, 30-го ноября, казанский "Рубин" на выезде сыграл вничью с московским ЦСКА (2:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. После 17-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками в своем активе. В 18-м туре чемпионата России "Рубин" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Напомним, что казанцы вылетели из верхней сетки Кубка России и сыграют с екатеринбургским "Уралом" в Пути регионов.
Главный тренер "Рубина" Рахимов - о задачах команды: надо быть выше первого места
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о возможном попадании команды в топ-5 РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"