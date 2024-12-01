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Голкипер "Динамо" Лунев рассказал, когда может завершить карьеру футболиста

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Динамо"
"Каждый по-своему задумывается о завершении карьеры. Лично для меня важно здоровье. Если не буду чувствовать силы, то обманывать футбол не стану. У меня нет никакой планки по возрасту. Как только надоест, тогда закончу", - цитирует Лунева Sport24.

В текущем сезоне Андрей Лунев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 5-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 16-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 17-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ахматом".

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