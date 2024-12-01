"Мы уделяем стандартам внимание на тренировках, часто остаемся отрабатывать. Наш аналитик Джонни постоянно что-то придумывает с Георгичем, вчера на базе мы договорились, что если сегодня забьем со стандарта, то он накрывает нам поляну в ресторане. Так что будем ждать на следующей неделе", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Вчера, 30-го ноября, "Ростов" на своем поле одержал разгромную победу над "Пари НН" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:0. Команда Валерия Карпина забила в той встрече три мяча после подачи мяча с углового. После 17-ти сыгранных туров южане располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками в своем активе.
Команда Валерия Карпина в 18-м туре чемпионата России сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов". Напомним, что южане проведут две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Глебов: наш аналитик пообещал, что если забьем со стандарта "Пари НН", то он накрывает поляну в ресторане
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов, что аналитик команды накроет стол в ресторане после матча с "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"