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Масалитин: от матча к матчу Гуарирапа все больше тухнет, и от того футболиста, что мы брали, и половины не осталось

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о Сауле Гуарирапе.
Фото: ПФК ЦСКА
"От него были очень большие ожидания. Казалось, что берем классного нападающего, и вначале он даже показывал себя неплохо. Хоть и не забивал, но приносил пользу команде: боролся, бежал, пасовал... От матча к матчу все больше тухнет, и от того футболиста, что мы брали, и половины не осталось", - цитирует Масалитина "СЭ".

Сауль Гуарирапа перешел в московский ЦСКА из "Сочи" в летнее трансферное окно на правах аренды с последующим правом выкупа. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.

После 17-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками в своем активе. Напомним, что "армейцы" сыграют с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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