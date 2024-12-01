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Мостовой: у "Спартака" есть шансы взять очки в матче с "Краснодаром"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде и Кордоба — главные действующие лица матча "Краснодар" — "Спартак". Оба сейчас в хорошей форме, но Кордоба все-таки более важная фигура для своего клуба, чем Угальде. Итог игры? У "Спартака" есть шансы взять очки в этом матче", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Сегодня, 1-го декабря, "Краснодар" примет на своем поле московский "Спартак" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице с 38-ю очками в своем активе.

Напомним, что Манфред Угальде, выступающий за московский "Спартак", на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России с 12-ю забитыми мячами.

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