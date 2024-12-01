"Угальде и Кордоба — главные действующие лица матча "Краснодар" — "Спартак". Оба сейчас в хорошей форме, но Кордоба все-таки более важная фигура для своего клуба, чем Угальде. Итог игры? У "Спартака" есть шансы взять очки в этом матче", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сегодня, 1-го декабря, "Краснодар" примет на своем поле московский "Спартак" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице с 38-ю очками в своем активе.
Напомним, что Манфред Угальде, выступающий за московский "Спартак", на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России с 12-ю забитыми мячами.
Мостовой: у "Спартака" есть шансы взять очки в матче с "Краснодаром"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"