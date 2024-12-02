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Наумов: у "Локомотива" спад - нужно ждать зимы и искать усиление, с таким нападением ничего не светит

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов в комментарии Rusfootball.info высказался о поражении "железнодорожников" от "Химок" (1:3).
Фото: ФК "Локомотив" ВКонтакте
- Ну что тут сказать? Провалили игру, у "Локомотива" сейчас спад, который случается с любой командой. Жаль, что не дотянули до паузы, так было бы полегче. Сегодня "Химки" задавили полностью "Локо", вопросы есть к Галактионову. Почему на поле вышел только Баринов, а больше никого, кто хорошо играет в отборе? Это же безобразие!

Если бы тренерский штаб был опытнее, то, конечно, нашли бы выход из ситуации. Как выйти из этого кризиса? Ждать зимней паузы. Не думаю, что в матче с "Краснодаром" удастся зацепить хотя бы одно очко. В тройке, возможно, останемся, но тут многое зависит уже не от "Локомотива".

Нужно искать усиление в атаку, потому что с такими игроками ничего не светит. Бакаеву нужен один момент, чтобы забить, а Воробьеву пять - и то, он ни один не реализует.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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