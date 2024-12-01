"В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть", - цитирует Артигу "Матч ТВ".
"Локомотив" принимал на своем поле "Химки" в матче 17-го тура чемпионата России. Игра завершилась победой подмосковного клуба. По голу на свой счет записали нападающий Антон Заболотный и полузащитники Зелимхан Бакаев и Лукас Вера. Единственный гол "железнодорожников" в матче забил форвард Владислав Сарвели.
28-го ноября "Локомотив" уступил "Динамо" (0:1, пен 3:4) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Победа позволила "Химкам" довести количество набранных в сезоне очков до 16-ти и покинуть зону стыковых матчей.
Наставник "Химок" Артига: мы были в курсе, что "Локомотив" играл 48 часов назад, поэтому сразу начали агрессивно
Главный тренер "Химок" Франк Артига прокомментировал победу своих подопечных над "Локомотивом" (3:1) в 17-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Химок"