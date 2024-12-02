"Краснодар" примет на своем поле московский "Спартак" в 17-м туре чемпионата России. В основе хозяев на поле выйдут колумбийский нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.
Лучший бомбардир чемпионата России Манфред Угальде появится на поле с первых минут в составе "Спартака". Компанию ему в группе атаки красно-белых составят полузащитники Эсекьель Барко, Маркиньос и Тео Бонгонда. Пару в центре обороны "Спартака" составят защитники Срджан Бабич и Алексис Дуарте.
"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч 17 тура РПЛ. Угальде, Кордоба и Сперцян - в старте
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Спартака" на матч 17-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ