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Пономарев: в игре "Зенита" уже давно наметился регресс. Возможно, игроки мысленно уже в отпуске

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info сенсационную победу "Крыльев Советов" над "Зенитом" в 17-м туре РПЛ (3:2).
Фото: официальный сайт "Зенита"
- Поражение "Зенита" уже давно намечалось. Они в последних матчах в последний момент уходили от ничейного результата. В прошлом же туре на последних секундах добились победы. Так что здесь все закономерно. В игре "Зенита" уже давно регресс наметился. Только у них выручалочкой был Ерохин, а сейчас это не получилось.

Здорово играли "Крылья", молодцы. Но при этом надо отметить, что "Зенит" действовал не очень плотно и давал принимать мяч. Возможно, игроки "Зенита" устали от напряжения, не исключаю, что мысленно они уже в отпуске.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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