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Главный тренер "Краснодара" Мусаев: попали в турбулентность, сегодня "Спартак" был лучше нас

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:3) в 17-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Хорошее начало было, создали два момента, затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность. стали проигрывать дуэли и подборы. Ошибка на ровном месте и со вторым мячом. Сегодня был не лучший день для нас. Мы матчи выигрывали за счет дисциплины, проигрывали единоборства, но сегодня соперник был лучше нас", - заявил Мусаев.

"Краснодар" уступил на своем поле московскому "Спартаку" в матче 17-го тура чемпионата России. Два гола в ворота "быков" в первом тайме отправил нападающий "Спартака" Манфред Угальде. Атакующий полузащитник красно-белых Эсекьель Барко довел счет до крупного в компенсированное ко второму тайму время.

Победа позволила "Спартаку" довести количество набранных в сезоне очков до 34-х и подняться на 3-ю строчку в турнирной таблице, опередив "Локомотив". "Краснодар" остался на 2-м месте с 38-ю очками в активе.

Источник: "Матч ТВ"

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