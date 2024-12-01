Главный тренер "Краснодара" Мусаев: попали в турбулентность, сегодня "Спартак" был лучше нас

"Хорошее начало было, создали два момента, затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность. стали проигрывать дуэли и подборы. Ошибка на ровном месте и со вторым мячом. Сегодня был не лучший день для нас. Мы матчи выигрывали за счет дисциплины, проигрывали единоборства, но сегодня соперник был лучше нас", - заявил Мусаев.
"Краснодар" уступил на своем поле московскому "Спартаку" в матче 17-го тура чемпионата России. Два гола в ворота "быков" в первом тайме отправил нападающий "Спартака" Манфред Угальде. Атакующий полузащитник красно-белых Эсекьель Барко довел счет до крупного в компенсированное ко второму тайму время.
Победа позволила "Спартаку" довести количество набранных в сезоне очков до 34-х и подняться на 3-ю строчку в турнирной таблице, опередив "Локомотив". "Краснодар" остался на 2-м месте с 38-ю очками в активе.
Источник: "Матч ТВ"