Сперцян - о поражении "Спартаку": мы знали о результате "Зенита", но это никак не сказалось на нас

Фото: Rusfootball.info

- Бывают такие игры, не могу сказать, что было прям плохо - были моменты при счете 0:0, но пропустили очень простые мячи. Случаются такие неприятные матчи, но нужно быть вместе и исправляться через неделю.- Да нет спада. Осталась совсем чуть-чуть, последняя игра до зимнего перерыва. Нужно брать еще и логистику - после двух последних пауз на матчи сборных у нас были выездные матчи, это тяжело, но не является причиной таких результатов. В матче с "Химками" упустили концовку. Будем сохранять концентрацию и исправляться.- Мы всегда должны играть на свой результат, кончено, мы знали итог той игры, но это никак не сказалось.