- Бывают такие игры, не могу сказать, что было прям плохо - были моменты при счете 0:0, но пропустили очень простые мячи. Случаются такие неприятные матчи, но нужно быть вместе и исправляться через неделю.
- Что происходит с "Краснодаром" в последних играх? У команды спад?
- Да нет спада. Осталась совсем чуть-чуть, последняя игра до зимнего перерыва. Нужно брать еще и логистику - после двух последних пауз на матчи сборных у нас были выездные матчи, это тяжело, но не является причиной таких результатов. В матче с "Химками" упустили концовку. Будем сохранять концентрацию и исправляться.
- Перед игрой вы знали результат "Зенита", это повлияло на команду?
- Мы всегда должны играть на свой результат, кончено, мы знали итог той игры, но это никак не сказалось.
Rusfootball.info
Сперцян - о поражении "Спартаку": мы знали о результате "Зенита", но это никак не сказалось на нас
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:3) в 17-м туре РПЛ.
Фото: Rusfootball.info